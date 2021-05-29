Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Adım adım güçlü ve büyük Türkiye 'yi inşa ediyoruz. Dün okçularımızla yazdığımız destanımızı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu vesilesiyle Okmeydanı'nda bir araya gelen kıymetli sporcularımız, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere İstanbul'u fethedip milletin ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarını ileten Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmalarına Türkiye ile özellikle 30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. 'Ya Hak' diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

TAKSİM CAMİİ'NDE İLK CUMAYI EDA EDEREK ECDADIN MİRASINA SAHİP ÇIKTIĞIMIZI GÖSTERİYORUZ

Yarışmanın bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivali olduğunu dile getiren Erdoğan, "Salgın şartları sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla gerçekleştiremiyor olsak da Fetih Kupası'nda somutlaşan fetih heyecanının tüm gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum. Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Yollarıyla köprüleriyle Marmaray'la Avrasya Tüneli'yle metrolarıyla parklarıyla hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'umuzu geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih'in İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN OKÇULARIMIZLA YAZDIĞIMIZ DESTANI BUGÜN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZLA, YAZILIMLARIMIZLA, ÜRETİMİMİZLE, İHRACATIMIZLA TEKRARLIYORUZ