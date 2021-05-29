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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi

29.05.2021 22:31
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Adım adım güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dün okçularımızla yazdığımız destanımızı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Aziz milletim, sevgili İstanbullular, Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusu vesilesiyle Okmeydanı'nda bir araya gelen kıymetli sporcularımız, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere İstanbul'u fethedip milletin ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarını ileten Erdoğan, "Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyorum. Fetih Kupası Okçuluk Yarışmalarına Türkiye ile özellikle 30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. 'Ya Hak' diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

TAKSİM CAMİİ'NDE İLK CUMAYI EDA EDEREK ECDADIN MİRASINA SAHİP ÇIKTIĞIMIZI GÖSTERİYORUZ

Yarışmanın bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivali olduğunu dile getiren Erdoğan, "Salgın şartları sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla gerçekleştiremiyor olsak da Fetih Kupası'nda somutlaşan fetih heyecanının tüm gençlerimizin yüreklerini dalga dalga sardığına inanıyorum. Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Yollarıyla köprüleriyle Marmaray'la Avrasya Tüneli'yle metrolarıyla parklarıyla hepsinden önemlisi doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'umuzu geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih'in İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜN OKÇULARIMIZLA YAZDIĞIMIZ DESTANI BUGÜN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZLA, YAZILIMLARIMIZLA, ÜRETİMİMİZLE, İHRACATIMIZLA TEKRARLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gençlerimizle birlikte Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Kanlarımızla ve terlerimizle sulayarak vatan yaptığımız bu topraklara mührünü vurduğumuz medeniyetimizi yeniden yükseltecek ve zirveye çıkartacak olan işte bu gençlerimizdir. Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla, yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz." dedi. Erdoğan, "Okmeydanı'na abdestsiz girilemeyişi, müsabakalara mutlaka besmeleyle başlanması, sınavlarda ok kullanma kabiliyeti yanında; ahlakın ve karakterin de dikkate alınması bize bugün takip etmemiz gereken yolu da gösteriyor. Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz. Aklıselim ile düşünen, kalbiselim ile hisseden, zevkiselim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha bir güvenle bakıyoruz. Bu duygularla Uluslararası Fetih Kupası'nın 9'uncusunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin nezdinde geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Fetih Kupası'na iştirak eden tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi

Recep Tayyip Erdoğan, Okmeydanı, İstanbul, Okçular, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına video mesaj gönderdi - Son Dakika


Son Dakika

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