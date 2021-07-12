Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"2021'de ihracatta tüm zamanların rekorunu kıracağız"

"Tüm vatandaşlarımı kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir"

"İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracağız"

"Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır"

"Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'de ihracatta tüm zamanların rekorunun kırılmasının beklendiğini belirterek, "Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın, ekonomi ve ulaştırma yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başarıyla yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, yapılan toplam aşı sayısının 59 milyona ulaştığını kaydetti. Virüsün yeni varyantlarının dünyayı tehdit ettiğini ve Türkiye'nin hem sağlık sisteminin gücü hem de aşılama oranları ile nispeten iyi bir noktada olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımı, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulunduğu her yerde kurallara riayet etmek çok önemlidir. Bayram günlerini kurallara uyarak geçirmeliyiz. Aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız" diye konuştu.

Turizm sektörünün 25 milyon turist, 20 milyar dolar turizm geliri hedefiyle son sürat çalıştığını belirten Erdoğan, normalleşme ile birlikte üretim ve ihracatta yükseliş trendinin başladığını kaydederek, "İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu kıracağız" açıklamasında bulundu.

"Asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır"

Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunun açıklanan her veri ile tekrar tekrar görüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar, potansiyelimiz ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların katbekat üzerindedir. Türk ekonomisini sadece döviz kuru, faiz, enflasyon parantezine hapsetmeye çalışanların gerideki yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme temelli asıl fotoğrafı gözlerden kaçırma çabaları boşunadır. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu, hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı ispatlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın önemli fırsatını yakalamış durumdayız. Sürekli altını çizdiğimiz 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu Türkiye için sıradan siyasi söylemler değil, tarihi bir kavşak noktasının ifadesidir" dedi.

"Otomobiller yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlar yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek"

AK Parti hükümetlerinin ulaştırma alanında yaptığı hizmetlerden bahseden Erdoğan, "Geçtiğimiz 19 yılda bu alanda toplamda 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirilmiştir. Türkiye'yi dünyanın en konforlu ulaşım alt yapısına sahip yeni lojistik süper gücü yapmak için gece gündüz çalıştık. Hamdolsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 532 kilometre çıkarttık. Bu yollar üzerinde uzunluğu 567 kilometreyi bulan 364 yeni tünel, uzunluğu 396 kilometreyi bulan 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demiryollarında, havayollarında ve deniz yollarında da benzer atılımları hayata geçirdik. Ülkemizi küresel bir lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almamızı sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Ulaştırma projelerimizi devreye alırken farklı yatırım modelleri kullanıyoruz. Bazılarını doğrudan kamu kaynaklarıyla, bazılarını da kamu-özel sektör işbirliği ile yapıyoruz" diyerek bazı otoyollarla ilgili bilgi verdi. Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili şu müjdeyi de vatandaşlarla paylaştı:

"Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek."

Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişlerin cuma günü gece yarısı uygulanmaya başlanacağının altını çizdi. Önümüzdeki yılın 18 Mart'ında hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin tabliye montajına başlandığının da altını çizen Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret eden, 318 metrelik çelik kuleler ve iki kule arasındaki 2023 metrelik orta açıklığı ile bu köprünün Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünün en önemli sembollerinden birisi olacağını belirtti.