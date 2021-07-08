Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz."

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (3)

Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık