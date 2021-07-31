Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları MUĞLA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili Marmaris'te açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir."

Erdoğan, barınma, gıda, temizlik malzemesi ve benzeri ihtiyaçlar için gereken her türlü tedbirin alındığını ve her türlü ikmal mekanizmasının oluşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir."

Erdoğan: "Sağlık Bakanlığı 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın ikisi dışında hepsi taburcu edilmiştir."