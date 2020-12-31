Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti
31.12.2020 10:01
Edinilen son dakika gelişmesine göre Salondaki askerlerden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefondan konuşma yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti: "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren...
Salondaki askerlerden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefondan konuşma yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe hitap etti:
"Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir"
"Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum"
"Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum"
Son Dakika Yılın son gününe de düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız