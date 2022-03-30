Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

30.03.2022 18:35
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TRK" ile TSİ 18.25'te Özbekistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TRK" ile TSİ 18.25'te Özbekistan'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Urgenç Uluslararası Havaalanı'ndan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva ile ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Urgenç'ten ayrıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı - Son Dakika


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