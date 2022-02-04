CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROF. DR. OSMAN ÖZTÜRK CAMİİ'NİN AÇILIŞINI KATILDI

Yalın Onat ERGÖR-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin ibarete açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını da burada kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün açılışını yapmış olduğumuz Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin tüm müslümanlar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Hocamız bizim de üzerimizde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde gerçekten kendisinden gerçekten çok şeyler öğrendik, çok şeyler ondan aldık" dedi.

Açılışa Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım katıldı. Cuma namazının ardından İstanbul İl Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş dua etti.

'BİZİM ÜZERİMİZDE ÇOK EMEĞİ OLAN BİR HOCAMIZDI"

Erdoğan, 'Bugün açılışını yapmış olduğumuz Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nin tüm müslümanlar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Hocamız bizim de üzerimizde çok emeği olan bir hocamızdı. Yetişmemizde gerçekten kendisinden gerçekten çok şeyler öğrendik, çok şeyler ondan aldık. Erenköy'den Fatih'e kadar onun yaz kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da verdiği emeği bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil. Alimlerin malum öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük" dedi.

'BU CAMİ EN GÜZEL ŞEKİLDE ZENGİNLEŞTİRMELERİNİ İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi burada Kadıköy İmam Hatip'in hemen yanı başında böyle bir tatbikat caminin yapılmış olması da tüm Kadıköy İmam Hatip'teki öğrenciler için büyük bir fırsat. Bu çevre için de büyük bir fırsat. Mimarisi de gerçekten çok çok güzel oldu. Yüklenici firmaya çok teşekkür ediyorum. Sevgililer sevgilisi peygamberimizin hadis-i şerifinde de olduğu gibi, Rabbimizin kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de ahirette onlar için saray inşa ederim diye buyuruyor. Bu bölgeye de ayrı bir hava katmış oldu. Dolayısıyla da çevre bu noktada çok daha manen zengin olmuş oldu. Kadıköy İmam Hatip'teki gençlerimize bu tatbikat camini en güzel şekilde zenginleştirmelerini kendilerinden istiyorum. Bunun hakkını vermeleri lazım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından kurdele kesilerek Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii ibadete açıldı.