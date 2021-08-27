Üye Girişi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı

27.08.2021 16:34
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı, System.String[]

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazını Saraybosna'daki tarihi Başçarşı Camisi'nde kıldı.

Tarihi caminin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna-Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Başçarşı Hoca Durak Camisi'nin Bosna-Hersek ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

"SARAYBOSNA'NIN SEMBOLÜ OLAN BU ESER İÇİN 6 SENE ÖNCE HAREKETE GEÇTİK"

Caminin 1527'de Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı Meydanı'nda Hoca Durak tarafından inşa edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekanında ciddi tahribat oluşmuştu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saraybosna'nın sembolü olan bu eserini tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015'te iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir iş birliği protokolü imzaladık. 2017'de başlayan restorasyon çalışmasında, caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli tamirat yapılarak, harim kubbesi ve son cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı" ifadelerini kullandı.

İç mekanda üç dönem kalem işinin tezyinat projesinin tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucunda geçen sene açılışa hazır hale getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020'de, Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmi açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte, mübarek cuma gününde bu açılışı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tevbe Suresi'nde 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Rabb'ime bizlere bu güzel camiyi, aslına uygun bir şekilde, eski ihtişamına kavuşturma imkanı verdiği için sonsuz hamdüsenalar ediyoruz" dedi.

"CAMİLERİMİZİ MERKEZ EDİNEREK HER ALANDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ARAMALIYIZ"

Camilerin, tüm insanların birliğinin sembolü, tüm Müslümanların da kardeşliğinin ve vahdetinin nişanesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Peygamber efendimizden beri camiler ilmin, hikmetin, öğrenmenin ve öğretmenin de merkezidir. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde, camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin, özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayri Müslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, asla çekinmeden, korkmadan, ürkmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Başçarşı Hoca Durak Camisi'nde okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla, zikirleriyle, dualarıyla bu eseri ihya edecek Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek camini açılışını gerçekleştirdi.


Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Saraybosna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika Dünya


Son Dakika

Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç 17:47 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü 17:31 Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü
Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak 17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü 16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı 16:15 Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor 15:45 Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor 15:20 Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi
16:56 Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı
16:47 5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı
16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı         
18:01
Nazlı Hamarat'ın Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi         
17:40
Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
17:33
Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor         
17:17
Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi         
17:11
Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı         
16:35
Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi         
15:48
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 18:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement