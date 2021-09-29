Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de

SOÇİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görülmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Soçi'ye geldi. Erdoğan, Soçi Uluslararası Havaalanı'nda Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Putin Soçi'deki resmi yazlık konutta görüşme gerçekleştirecek. Liderlerin gerçekleştirecekleri görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.