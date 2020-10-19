Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde,...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde,... - Son Dakika

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