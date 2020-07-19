Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAMPİYON OLAN BAŞAKŞEHİR'İ TEBRİK ETTİ
Son dakika haberleri... Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:39 Kaynak: DHA
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