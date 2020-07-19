Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAMPİYON OLAN BAŞAKŞEHİR'İ TEBRİK ETTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAMPİYON OLAN BAŞAKŞEHİR'İ TEBRİK ETTİ

Son dakika haberleri... Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.   Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAMPİYON OLAN BAŞAKŞEHİR'İ TEBRİK ETTİ - Son Dakika

Son Dakika

23:29 Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak 23:25 Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 22:44 Hasta ihbarına giden ambulansa kamyonet çarptı: 5 kişi yaralandı 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:02 Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 19:57 Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:09 Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesini fesh etmek için Leipzig ile temasa geçti 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
23:29
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
23:25
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Hasta ihbarına giden ambulansa kamyonet çarptı: 5 kişi yaralandı
22:44
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
19:57
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 23:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞAMPİYON OLAN BAŞAKŞEHİR'İ TEBRİK ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]