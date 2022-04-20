Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

20.04.2022 19:56
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Piyade, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika
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