Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

24.06.2022 13:05
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.

Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3) Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (3)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Marmaris'te ormanları küle çevirdi! Yangını çıkaran şahıs tutuklandı
12:27 Görenler şaştı kaldı! Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 senelik hayatımda yaşadığım en güzel duygu bu" dedi
12:24 5. kattan beton zemine çakıldı! İple sarkarak başka bir daireye girmeye çalışan adam ipin kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti
12:23 Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı: İlk sezon 17, ikinci sezon ise 20 milyon TL kazanacak
12:19 Aynı anda birçok projede rol alan oyuncu Pınar Deniz, dalga konusu oldu! "Kendi ayağına sıktı" yorumları yapıldı
12:14 İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar uygulayan zanlı cezaevine gönderildi
11:59 Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği
11:51 Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı! Resmi sözleşmeye imza atıldı
11:41 Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih'te son yolculuğuna uğurlanacak: Camiye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 13:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement