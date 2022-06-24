Yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ile görüştü.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Süleyman Soylu, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bilgi aldı - Son Dakika

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