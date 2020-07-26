Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor."
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 03:31
Kaynak: AA
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