Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Programı"'nda konuştu. (2)

Erdoğan: "Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."

Erdoğan: "2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayetimiz için içme suyu eylem planları hazırladık."