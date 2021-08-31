Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini...
31.08.2021 18:38
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik."
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