CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan; Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile yapılan görüşmede, Türkiye- Togo ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını belirtti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile yapılan görüşmede ise Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın bir an evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yapılan görüşmede de Türkiye- İran ilişkilerinin ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti. İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye- İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Konseyin stratejik iş birliği bakımından büyük role sahip olduğunu vurguladı.