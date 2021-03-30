Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika

Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin açıklama
30.03.2021 21:17
Türk Konseyi'nin Gayriresmi Zirvesi "Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkentlerinden Biri" temasıyla 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.
Türk Konseyi'nin Gayriresmi Zirvesi " Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkentlerinden Biri" temasıyla 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'nin "Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkentlerinden Biri" temasıyla 31 Mart'ta çevrimiçi ortamda düzenlenecek Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek. Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle düzenlenen Zirve'ye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları ile Macaristan Başbakanı katılacak. - ANKARA
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