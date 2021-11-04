Üye Girişi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması

04.11.2021 11:57
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyinin kuruluşunun 12. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, "Geride bıraktığımız 12 yıllık zaman zarfında konseyimiz, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolü haline gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyinin kuruluşunun 12. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, "Geride bıraktığımız 12 yıllık zaman zarfında konseyimiz, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolü haline gelmiştir. Konsey çerçevesinde yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar, her alanda tecrübe paylaşımına ve yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4. Toplantısı, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde Taksim'deki bir otelde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya bir mesaj gönderdi.

Toplantının eğitim camiası ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu sene, Türk dünyası olarak hep birlikte Türk Konseyinin kuruluşunun 12. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Geride bıraktığımız 12 yıllık zaman zarfında konseyimiz, aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın ve iş birliğinin sembolü haline gelmiştir. Konsey çerçevesinde yapılan çeşitli seviyelerdeki temaslar, her alanda tecrübe paylaşımına ve yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olmuştur. Yine bu süreçte Türk Konseyi kurumsallaşmasını tamamlamış, yeni katılımlarla, gücünü, itibarını ve etkinliğini daha da artırmıştır. 12 Kasım 2021'de ülkemizin sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek 8. Zirve, inşallah konsey tarihinde bir dönüm noktası teşkil edecektir. Zirve kapsamında eğitim bakanlarımız arasında gerçekleştirilen toplantımızın istikbalimizin teminatı olan gençlerimize daha kaliteli eğitim sunma çabamızda bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Toplantı münasebetiyle gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden Türkiye'yi teşrif eden siz misafirlerimize hoş geldiniz diyor, maarif davamıza verdiğiniz değerli katkılar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk Konseyi 6. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün uzayan görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün uzayan görüntüsü paylaştı! Nafakaya yazdığı 12:00 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı 11:56 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 11:47 Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:45 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi

Son Dakika Haberleri
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün uzayan görüntüsü paylaştı!
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 Burak Elmas "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP'li belediyeler harekete geçti! Seferberlik başlatılıyor         
12:13
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Ortalık karıştı         
12:07
Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı         
12:00
Burak Elmas Burak Elmas "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş         
11:55
Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti         
11:49
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Yeni keşfedilen deniz canlılarına Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi         
11:36
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı         
11:33
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 12:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement