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Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:36

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ataların dediği gibi erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık, olmayacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ataların dediği gibi erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık, olmayacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündemindeki konuları bitirmek için Meclis'teki çalışmalarına birkaç gün daha devam edecek milletvekillerine başarı diledi.

TBMM'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından başlayan 27'nci Yasama Dönemi çalışmalarının verimli şekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Meclisimiz bugüne kadar 188 kanun teklifini görüşerek kabul etmiştir. Bu tekliflerin 108'i uluslararası anlaşma onayıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Kamu Denetçiliği raporları da Genel Kurulda görüşülen konular arasındadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçimlerini yapan Meclis Genel Kurulumuz, Sayıştay'ın yeni başkanını da belirlemiştir." diye konuştu.

Meclis İçtüzüğü değişikliğine ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planı'na ilişkin iki ayrı kararın da Genel Kurulda onaylandığını hatırlatan Erdoğan, "Denetim faaliyetleri kapsamında verilen yazılı soru önergelerinden 31 binden fazlası cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizce verilen önergeler doğrultusunda 10 Meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlardan 6'sının raporları Genel Kurulda görüşülerek nihayete erdirilirken 4 araştırma komisyonunun çalışmaları sürmektedir." dedi.

Bu başarılı çalışmaların, 27'nci Yasama Dönemi'nin 4'üncü Yasama Yılı'nda da sürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son günlerine geldiğimiz bu yasama yılında Meclisimiz, 101 birleşimde 650 saat çalışmış, görüşmeler 31 bin sayfayı geçen tutanakta kayıt altına alınmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu'ndan yargı ve ekonomi paketlerine kadar pek çok önemli düzenleme, bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Görüldüğü gibi Meclisimiz gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Bu konudaki gayretlerimiz ve gösterdiğiniz fedakarlıklar için her birinize teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz Meclis çalışmalarının lokomotifliğini Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP grupları üstlenmektedir. AK Parti Grubu'ndaki her bir arkadaşımın, komisyonlara ve Genel Kurula iştiraklerini gösteren yoklamaları bizzat takip ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımızın komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerine katkılarını da dikkatle izliyorum."

"Meclisin, medeni bir çalışma ikliminde faaliyetlerini sürdürmesine önem veriyoruz"

Maşeri vicdanın en üst düzeydeki temsilcisi olan TBMM'nin, medeni bir çalışma ikliminde faaliyetlerini sürdürmesine önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, bu konuda milletvekillerinin gösterdiği gayreti, sabrı ve yapıcı yaklaşımı takdirle karşıladığını ifade etti.

Erdoğan, yasama ve yürütme arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin, her iki taraf açısından da olumlu neticelere vesile olduğuna işaret ederek "Milletvekillerimiz hem sahadaki yüz yüze irtibatları sırasında hem Meclis'e gelen ziyaretçileri vasıtasıyla hem de pek çok farklı kanallardan kendilerine ulaşan talep ve tespitleri yürütmeye özellikle ulaştırma ihtiyacı duymaktadır. Her gün bir bakanımızın Meclis'te bulunmasını sağlayarak bu talep ve tespitlerin doğrudan en üst düzeyde muhatabına ulaştırılmasını temin ettik." dedi.

Salgın şartları nedeniyle kesintiye uğrayan, AK Parti milletvekilleriyle 50-60 kişilik gruplar halinde kahvaltılı sohbet toplantılarını yeniden başlattıklarını ve devam ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birer hafta arayla iki ayrı grup milletvekilimizle bir araya geldik. Bu buluşmaların ilk turunu tamamlamış olduk. İnşallah ekimde Meclis açıldığında bu toplantıları yeniden başlatacağız. Milletvekillerimizle gruplar halinde bir araya geleceğimiz buluşmalarımızda sizlerle özgürce sohbet edecek, fikir alışverişinde bulunacağız. Salgın tehdidinin azalmasıyla geçtiğimiz normalleşme sürecinde paralel olarak il ziyaretlerimizi de tekrar hızlandırdık. Haziran başından bu yana Zonguldak, Hatay, Sakarya, Diyarbakır illerimizde gerçekten çok güzel, coşkulu, heyecanlı programlar gerçekleştirdik. İnşallah bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak.

Sizlerden de Meclisin tatile girmesiyle birlikte kendi şehirlerinizi, gönül seferberliği ruhuyla kucaklamanızı, teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi, her kesimden vatandaşımıza ulaşmanızı istiyorum. Ataların dediği gibi erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık, olmayacağız. Yılın her günü, Genel Merkez organlarımızda görev yapan arkadaşlarımızla, ana kademesinden kadın ve gençlik kollarına kadar tüm teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, eski yeni tüm arkadaşlarımızla sahayı güçlü şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her yeri, her konuyu, karşı tarafın yalan ve iftira dalgasıyla doldurduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızla ruberu bir araya gelerek, bugüne kadar yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı anlatacağız ki bu yalan ve iftira dalgası daha başlamadan bitsin."

(Sürecek)

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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