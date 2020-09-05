Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün akşam saatlerinde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:05 - Kaynak: İHA
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