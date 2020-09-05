Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün akşam saatlerinde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 21:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti - Son Dakika


Son Dakika

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