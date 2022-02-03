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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır"

03.02.2022 18:44

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" - Son Dakika
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