Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KİEV - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu 2 dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır' - Son Dakika