Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır." - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."
08.11.2020 15:51
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır."
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