Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır"
-" Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz"
-"Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütlümüz yok"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:35 - Kaynak: İHA
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