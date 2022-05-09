Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı Açıklaması

09.05.2022 11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda kuruluş değerlerinden uzaklaşan ve üye ülkelerin kısa vadeli politikalarının etkisi altında kalan AB'nin, Ukrayna Savaşı'yla birlikte kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda kuruluş değerlerinden uzaklaşan ve üye ülkelerin kısa vadeli politikalarının etkisi altında kalan AB'nin, Ukrayna Savaşı'yla birlikte kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir. Bugün, Avrupa'nın ortasında tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu trajedi, AB açısından uyarı mahiyetindedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun ilanının, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsünün tescil edildiği 1999'dan beri "Avrupa Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Schuman Deklarasyonu'nun özündeki düşüncelerin, tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avrupa'da ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını kenara bırakarak barış, güvenlik, kalkınma ve refah için bir araya gelmesini sağladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"AB ise geçmişten günümüze geliştirdiği ortak politikalarla barış projesi olmanın çok daha ötesine geçmiştir. Son yıllarda kuruluş değerlerinden uzaklaşan ve üye ülkelerin kısa vadeli politikalarının etkisi altında kalan AB'nin, Ukrayna Savaşı'yla birlikte kendine yeni bir hikaye yazmasının zamanı gelmiştir. Bugün, Avrupa'nın ortasında, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu trajedi, AB açısından uyarı mahiyetindedir. Şimdi, Avrupa bütünleşmesinin temellerinin atıldığı dönemdeki gibi bir dayanışmaya, iş birliğine ve en önemlisi de vizyoner ve cesur bir bakış açısına ihtiyaç vardır."

Erdoğan, Türkiye'nin, sadece aday ülke ve NATO müttefiki olarak değil, köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip bir ortak olarak da mevcut meydan okumaların aşılmasında somut katkı sağladığını vurguladı.

Ukrayna'daki savaşın küresel boyutlara ulaşan menfi etkilerinin, güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok alanda AB için ne denli stratejik önemde olduğunu bir kez daha teyit ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Giderek karmaşıklaşan dünya sahnesinde farklılıklarımızdan ziyade müşterek paydalarımıza, çıkar çatışmalarından ziyade savunduğumuz temel değerlere odaklanmak ve Türkiye-AB ilişkilerini her alanda geliştirmek, her iki tarafın da menfaatinedir. Türkiye'nin her türlü engele rağmen sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB'ye tam üyelik süreci, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmelidir. Bu, AB'nin kendi gelecek tasavvuru, itibarı ve güvenilirliği bakımından da zaruridir. Bu düşüncelerle 'Avrupa Günü'nün, ortak coğrafyamızda barış, esenlik ve dayanışmaya vesile olmasını diliyor, başta vatandaşlarım olmak üzere, tüm Avrupalıların 9 Mayıs 'Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum."

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Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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