Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız var; kapılarda dilenci değiliz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulunda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Malazgirt'ten bugüne bu toprakların vatan kılınması için mücadele eden, gerektiğinde canını ortaya koyan Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Gazi Mustafa Kemal'e kadar tüm kahramanları rahmet ve şükranla yad ettiğini dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda ifade ettiği mesajın bugün de yollarını aydınlattığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Yurdumuza alçakları uğratmamak için gerektiğinde gövdesini siper edecek kahramanlar silsilesine Deniz ve Hava Harp Okullarımızdan mezun olan sizler de katılıyorsunuz. Dün Kara Harp Okulumuzun diploma töreninde ifade ettiğim gibi, ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen, çökertilmeyen bir ülkenin toprakları da işgal edilemez. Hamdolsun bizim karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, tarihi misyonundan uzaklaştırmak, içten içe çürütmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar sergilendi. Halbuki şairin ifadesiyle söyleyecek olursak 'Ecdadımızın heybeti maruf-u cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan, o kandır.' İşte bugün burada karşımda ecdadından tevarüs ettiği değerlerle yeniden dünyayı kendine hayran bırakan başarılara imza atan o kanın temsilcilerini görüyorum. Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi, nefesi yüreği hakim olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu millete yan gözle bakmak hele hele istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir" diye konuştu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ ARTIK DAHA GÜÇLÜDÜR, DAHA KABİLİYETLİDİR VE DAHA ÖZGÜVENLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizcilere ve havacılara hitap ederek, "Denizciler! Geçtiğimiz günlerde 950. yıl dönümüne ulaştığımız Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından Çaka Bey'le başlayan denizlerdeki hakimiyetimizi güçlendirmemize sizler de katkıda bulunacaksınız. Havacılar! Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından olan ve 1911'den beri semalarımızı koruyan hava kuvvetlerimizin artık çok geniş bir alana yayılan faaliyetlerine sizler destek vereceksiniz. Milli Savunma Üniversitemizin yeni yapısı ve kadrosuyla faaliyete geçmesinin ardından, 4 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan teğmenlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz artık daha güçlüdür, daha kabiliyetlidir ve daha özgüvenlidir" şeklinde konuştu.

"BİZİM MİLLETİMİZ HER DÖNEMDE TEŞKİLATÇILIK VE ASKERİ İLE ÖNE ÇIKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının devamında, "Bizim milletimiz her dönemde teşkilatçılık ve askeri ile öne çıkmıştır. Doğu ve batı medeniyetleri ile kurduğumuz temaslar sayesinde sürekli kendimizi geliştirdik. Asırlar boyunca hakkaniyetle, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu. Milli Mücadelemizi zafer ile neticelendirip, cumhuriyeti kurduğumuzda uzun bir süre kendi meselelerimizle uğraşmak zorunda kaldık, belki bilerek bıraktırıldık" diye konuştu.

"İHA VE SİHA'LARI BİZDEN TALEP EDİYORLAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin takdirle takip edilen bir konuma ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiye'nin önüne sıra sıra dizilen tuzakları birer birer aşarak, asli görevlerimize odaklandık. Büyük ve güçlü Türkiye için adımları kararlılıkla atarak, adım adım ilerliyoruz. Bu sürecin en kritik safhalarından biri askeri gücümüzü çağın ötesine taşıyacak alt yapıyı kurmuş olmamızdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız var. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor. Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir" dedi.

"ASELSAN İLE TELSİZİMİZİ DE YAPAR HALE GELDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Daha yeni Başbakan olmuştum, Amerika'dan İHA istemeye gittim. O zaman bize burun kırdılar. Biz dedik ki 'NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. Terörle mücadele ederken bize destek vermeyecek misiniz?' Bulduğumuz alternatif tedarik kanallarının nasıl kapatıldığını, verilen sözlerin nasıl tutulmadığını asla unutmayacağız. Biz bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Bize Kıbrıs'ta telsiz bile vermediler. Biz ASELSAN ile telsizimizi de yapar hale geldik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. NATO'da beraberiz ama, terör örgütlerine TIR'larla araç gereç gönderiyorlar. Hatta bazı operasyonlarla bunları ele geçirip kendi envanterimize kaydettik. Tüm bunlar bize, meselenin kağıt üzerinde önümüze konan bahaneler olmadığını, meselenin Türkiye ve Türk milleti olduğunu tekrar tekrar gösterdi" şeklinde konuştu.

"HÜRKUŞ'UMUZU DA YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sonunda, "Bunlar bize yetmez. Şimdi Hürkuş'umuzu da yapacağız. TSK'mızın buradaki komutanları en basitinden en yüksek teknolojiye sahip olanına kadar neredeyse A'dan Z'ye her ürünün tedarikinde nasıl zorlandığımızı gayet iyi biliyor onlar. Dünyada 3 ülkenin üretebildiği AKINCI'nın teslimat törenindeydik. Tankından topuna, bombasından tüfeğine kadar dünyadaki muadillerinden çok daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik. Bugüne kadar darbesine kadar her yolu denediler ama başaramadılar. Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır. 15 Temmuz'u anlamayanlara nihai mesajı 2023 ile vereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ün sembolü haline geldiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını Allah'ın izniyle kimse engelleyemeyecek" ifadelerine yer verdi.

(Aykut Zor/İHA)