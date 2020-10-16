Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"

16.10.2020 18:55
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor' - Son Dakika


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