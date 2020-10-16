Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor"

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Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti

Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var

Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu

Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım

Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür