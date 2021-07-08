Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geliştirecek hususların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Haber: ANKARA,