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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz"

03.02.2022 10:39

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz

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Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz" - Son Dakika
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