Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz."
Kaynak: AA
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