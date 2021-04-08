Baba ve oğluna kanlı pusu! Üzerlerine kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Zengin, fena patladı

Erdoğan: "Zulümle, yoksullukla mücadele eden Filistinli mültecilere, Arakanlı, Yemenli, Suriyeli muhacirlere de sahip çıkmanın gayretinde olmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2017 yılındaki İstanbul Zirvemizde, yerel paralarımızla ticaret yapma çağrısında bulunduğum hatırlanacaktır. Geçtiğimiz dört yılda yaşananlar, bu çağrının isabetini ispatladı."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır' - Son Dakika

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Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

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