Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile kurdela kesimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız."

Erdoğan: "Birilerinin sürekli 'peşkeş çekiyorlar' diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır."

Erdoğan: "Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı."

Erdoğan: "(Savunma sanayi projeleri) Tek icraatları fabrika kapatmak olanların, diğer vizyon projelerimiz gibi elbette bunları da anlamasını beklemiyoruz."