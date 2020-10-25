Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı otobüsünden vatandaşları selamlaması ve vatandaşlara hediye vermesi MALATYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresine ve toplu açılış törenine katılmak üzere kente geldi. Erdoğan, havalimanı yolunda kendisini karşılayan vatandaşları selamladı, hediyeler verdi.