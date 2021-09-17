Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (3)

"Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdamları ve Ocak-Ağustos döneminde 2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleriyle ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyorlar. Biz de Mersin'deki bu güzel tablonun gelişerek sürmesi için her türlü desteği sağlıyoruz"

"Yangın ve sel afetlerinde zarar gören hiçbir vatandaşımızı, üreticimizi, çiftçimizi, esnafımızı yalnız bırakmadık"

"Zararlarını tazmin ederek tahrip olan evlerini, ahırlarını, seralarını yeniden yaparak bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik"