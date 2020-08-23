Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YARALARIN SARILMASI İÇİN DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK
Son dakika haberleri: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti. Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıya seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:34
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YARALARIN SARILMASI İÇİN DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLECEK - Son Dakika
Son Dakika Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı