Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine taşıyorlar" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine taşıyorlar"

09.06.2021 13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya, şimdi de organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'den PKK'ya, şimdi de organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz" dedi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin malzemelerinin ülke gündemine taşınmasından üzüntü duyduğunu kaydederek, tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlanmasının taktirini millete bıraktıklarını kaydetti. Türkiye'ye uluslararası alanda iftira atanlara, suç yamamaya bakan kesimlere bakıldığında arkalarında bazı örgütlerin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan birisi bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi veya sivil görünümlü uzantılarıdır. Bir diğeri tüm unsurları ve imkanları ile FETÖ terör örgütüdür. Ülkemize yönelik kampanyaların bir başka önemli destekçisi eskiden beri batıdaki eli kanlı ermeni örgütlerinin artığı kuruluşlardır. Şimdi bunlara bir de organize suç örgütleri mensuplarını eklediler. Esasen bir bakıma bu yapıların hepsi de aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı eller tarafından yönlendirilmektedir. Tüm bu malzemeleri kişisel ikbal uğruna hoyratça tekrarlayan bir takım siyasetçileri de bu listeye eklememiz gerekiyor. Geçmişte çeşitli suç çetelerinin mensupları şu veya bu siyasi şahsiyete veya kuruluşa yönelik ithamda bulunduğunda biz ne dediklerine dönüp bakmadık bile. Buna karşılık FETÖ'den PKK'ya, şimdi de organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi tüm tarafları ile kamuoyu önünde konuşur, tartışır, değerlendiririz. Bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok. Türkiye'nin geleceği adına en küçük bir projelerini, programlarını, gayretlerini, hatta hayallerini duymadıklarımızın örgütler üzerinden tedavüle sokulan senaryoların üzerine balıklama atlamalarının taktirini milletimize bırakıyoruz. Bizim bu güne kadar ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır, bundan sonra yapacaklarımızı her platformda dile getiriyoruz" diye konuştu.

Geçen hafta Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervini hatırlatarak, yenilenebilir enerjiden petrole ve nükleer güce kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere imza attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan iftira, neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu sürecin içinde bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Yeni hububat fiyatlarını, çay fiyatlarını açıkladık, fındık fiyatlarını açıklayacağız. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz ama bunlar çıkmış 'millet aç' diyor" şeklinde konuştu.

Yaşanan depremler sonrasındaki gelişmeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Git de bir gör, bak bakalım inşaatlar nasıl devam ediyor. Ama doğru dürüst oralara uğradığı bile yok. Bir diğeri Millet İttifakı'ndan, sen de git bak bakalım orada ne var, gerçekten bir şeyler yapılıyor mu, bu hükümet orada ne gibi yatırımlar yapıyor? Belki insafa gelirsin" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiindeki başarılarımız tüm dünyanın gündeminde. Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz hava, kara, deniz araçlarına olan ilgi giderek artıyor. Bu alanda yeni ve daha büyük açılımların hazırlıkları içerisindeyiz. Sanayicilerimiz diğer alanlarda da çok önemli atılımlara imza atıyorlar. Bu arada yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planladığımız şekilde sürüyor. Ülkemizin dört bir yanındaki tüm organize sanayi bölgelerinde ve diğer alanlarda yeni fabrikalar inşa ediliyor, kapasiteler genişletiliyor. Turizmde salgın sebebiyle yaşanan sıkıntılara karşı attığımız adımları diline dolayacak kadar çapsız bir anlayışla mücadele ediyoruz. Eğitimde her seviyede güçlü bir alt yapı kurduk, bunların semeresini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sporda son dönemde alınan başarılardan bahsederek, başarıların devam etmesini beklediğini kaydetti. İtalya-Türkiye maçına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki ikinci maçı İlham Aliyev ile birlikte izleyeceklerini kaydetti.

E-sporda yaşanan gelişmelere dikkat çeken ve gençlerin ilgisini yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, son 19 yılda diğer alanlarla birlikte internet alt yapısına da ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydederek, "Fiber hat uzunluğumuzu 821 bin kilometreden 460 bin kilometreye çıkarttık. Dijital hizmetlerde ülkemize çağ atlatacak 5-G teknolojisini de en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Adil Bey, bu fiber hatları daha da uzatacağız, bizden sonra gelenler bizi geçti. Biz şimdi buna yoğun bir şekilde yüklenip, süratle daha da artırmamız lazım" dedi.

(Derya Yetim - Hülya Keklik/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine taşıyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine taşıyorlar' - Son Dakika


Son Dakika

Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor 13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor 13:51 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı 13:37 Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi 12:06 Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu 10:42 Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! 10:22 Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!

Son Dakika Haberleri
14:07 Son Dakika! Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemeler yapılacak
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:56 Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim
13:50 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
Son Dakika! Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemeler yapılacak Son Dakika! Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemeler yapılacak         
14:07
Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim Eski eşi, 3 çocuk annesi kadını tehdit etti: Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim         
13:56
Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız         
13:45
Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü! Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!         
13:32
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 14:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine taşıyorlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement