Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

13.03.2022 11:01
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek

Son dakika haber: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya gelecek. Vahdettin Köşkü'nde saat 14.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi beklenen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.


- İstanbul
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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek - Son Dakika
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