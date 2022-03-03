AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir' - Son Dakika