Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir"

03.03.2022 20:27

Son dakika gündem haberi: AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir."

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1) Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir" - Son Dakika
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