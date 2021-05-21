Son dakika haberleri: 9 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin karar Resim Gazete'de - Son Dakika

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 9 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu. 4 üniversiteye bağlı bazı yüksekokul ve enstitüler de kapatılırken, 3 üniversitedeki bazı fakültelerin ise isimleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Nişantaşı Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi kuruldu. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesi'ne Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesi'ne Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi'ne Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Avrasya Üniversitesi'ne İletişim Fakültesi, Dicle Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Amasya Üniversitesi'ne Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kuruldu.