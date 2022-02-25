Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

25.02.2022 03:45
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Rize, Sinop ve Gaziantep'teki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rize, Sinop ve Gaziantep'teki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin İyidere ilçesi Fethiye Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar, geçen yıl gerçekleşen sel felaketleri sonrasında muhtemel afet risklerine karşı tedbir alınması amacıyla İyidere Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Sinop'un Ayancık ilçesi, Otmanlı köyü sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, 10-11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle hak sahipleri için ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi ile Şehitkamil ilçesi Pancarlı ve Gazi mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkının devamı niteliğindeki 3. Etap çalışma alanı kapsamında kalmaları nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zerzevatçı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika


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