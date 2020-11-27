Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız

27.11.2020 13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin ek tedbirlerle ilgili soruya, "Şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla, bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin ek tedbirlerle ilgili soruya, "Şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla, bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Aşı ithal etme noktasında ise çalışmalarımız var. Mesela benim sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmeler devam ediyor ve peyder pey oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da, bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. ve bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir, neler değildir bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"BU TEDBİRLERİ ALMAYA MECBURUZ VE ALACAĞIZ"Koronavirüs salgınına ilişkin ek tedbirlerle ilgili soruya cevap veren Erdoğan, "Yeni tedbirler ile alakalı olarak, bu işin biliyorsunuz birinci derecede sorumlusu bilim kurulu. Bilim kurulu her türlü hazırlığı,  çalışmayı yürütüyor" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.  Defaatle bir çok tedbir açıklamamıza rağmen, vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'Tamam' diye ifade ettiğimiz özellikle maske, mesafe, hijyen bunlar bizim için çok çok önemli. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyük şehirlerde artması kaçınılmaz hale geliyor. Şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla, bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki alt yapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya… Almanya'da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var. Onun  hazırlıklarını da yapıyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı'mızın kararlı bir tutumu, tüm sağlık çalışanlarımızın kararlı tutumuyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli, üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki, bunları da süratle inşallah aşarız"

"AŞI İTHAL ETME NOKTASINDA ÇALIŞMALARIMIZ VAR" Aşı çalışmaları ile ilgili olarak "Bu süreç matematik bir süreç değil. Bu çalışmaları yürüten firmaların,  başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar" diyen Erdoğan, "Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de, bize en erken Nisan olabileceğini söylüyorlar. Ama aşı ithal etme noktasında ise çalışmalarımız var. Mesela benim sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmeler devam ediyor ve peyder pey oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da, bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. ve bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir, neler değildir bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ İLE İLGİLİ DE YOĞUN BİR ŞEKİLDE TALEPLER ARTIYOR"Varlık Fonu ile ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. ve bizim daha önce belli periyodlarla aldığımız kararları, bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Yani burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim Varlık Fonu'nu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Dün mesela, Katar emirinin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir şu anda en önemli hedefler işte dün attığımız imzalar. Biliyorsunuz, 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın alıncaya kadar atılan adımlar var. Tabii önümüzdeki en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesi ile ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel, bunlar var. ve dikkat ederseniz, şu an itibarıyla bizim yatırımlarımızda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız altyapı, üstyapı olarak devam ediyor. Ama bunların içerisinde dikkate değer bir numaralı proje Kanal İstanbul projesidir. Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır ve artık işin ihale safhasına gelmiştir. ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı birleştirerek bu işi beraber yürüteceksiniz dedim. ve birlikte bu proje inşallah yürütülüyor. Bu adamı da en kısa zamanda atarak Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası  anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacaktır"


- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız - Son Dakika


Son Dakika

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