Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz"

"Bunlara ilave olarak orta okul sekizinci ve lise onikinci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek"

"İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurullar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak orta okul sekizinci ve lise onikinci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimde alınan yeni kararları açıkladı.

Havaların soğumasıyla birlikte artacak mevsim hastalıklarının Kovid-19 ile benzerlikler taşıdığı için süreci çok daha dikkatli şekilde yürütmeleri gerektiğinin farkında olduklarının altını çizen Erdoğan, "Aynı zamanda eğitimden ticarete, spordan sosyal faaliyetlere kadar pek çok hususta ertelenen ihtiyaçların yol açtığı sıkıntıların da bilincindeyiz. Sağlık önceliklerimizden taviz vermeyecek şekilde bu sıkıntıları da aşamalı olarak çözüme kavuşturacak yöntemler geliştiriyoruz. Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurullar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak orta okul sekizinci ve lise onikinci sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

Recep Tayyip Erdoğan, Atama, Lise, Okul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 20:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. - Son Dakika


Son Dakika

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Türk İHA ve SİHA'larını analiz eden Amerikan Forbes dergisi: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor         
00:43
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani, Manchester United'a transfer oldu         
00:23
Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı         
23:04
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor Ünlü şarkıcı Sıla'nın bikinili tekne pozuna yorum ve beğeni yağıyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 02:42:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei