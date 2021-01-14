Bakan Koca: "Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu, en önemli yolu aşı" - Son Dakika

Bakan Koca: "Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu, en önemli yolu aşı"

14.01.2021 18:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısı olmasının ardından bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 aşısı olmasının ardından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı olması sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, "Çok zor bir süreç yaşadık, kaybettiklerimiz oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarımızın da bu konuda hem fikir olduğu bir konu. Bu nedenle vatandaşlarımızın, sırası geldikçe, gönüllü olarak, ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Bu noktada herkes sırasıyla, özellikle bekleyerek; sistemde biz bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşının yapıldığını göstermiş olduk" diye konuştu.

"DÜNYADA İLK GÜN BU KADAR YOĞUN AŞI YAPABİLMİŞ OLAN VE CANLI GÖSTEREBİLMİŞ OLAN BİR BAŞKA ÜLKE VAR MI BİLMİYORUM"

Türkiye'nin aşılamada çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı gösterebilmiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını, anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında da gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun. Bu noktada özellikle aşı sırası geldiğinde, ihmal etmeden yaptırması son derece önemli, çünkü sırasını bir belli risk grubuna göre planlamış olduk. O sırası geçtikten sonra, ancak diğer grup bittiğinde sırası gelmiş olacak. O yüzden vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bakan Koca: Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu, en önemli yolu aşı
Bakan Koca: Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu, en önemli yolu aşı
Bakan Koca: Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu, en önemli yolu aşı
Bakan Koca: Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu, en önemli yolu aşı

Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Bu salgından kurtulabilmenin tek yolu, en önemli yolu aşı' - Son Dakika


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