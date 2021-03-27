Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı Açıklaması

27.03.2021 19:55
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiklerinde 23 olan devlet tiyatrolarındaki sahne sayısını 77'ye yükseltirken desteklenen özel tiyatro sayısını da 59'dan 328'e çıkardıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiklerinde 23 olan devlet tiyatrolarındaki sahne sayısını 77'ye yükseltirken desteklenen özel tiyatro sayısını da 59'dan 328'e çıkardıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladığı belirtildi.

Mesajında tiyatronun geçmişten bugüne hayata ve insana dair ne varsa sahneye koyarken izleyici ile oyuncuyu aynı çatı altında ortak bir hissiyatta buluşturan etkili sanat dallarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trajedi, komedi, dram, opera ya da müzikal gibi farklı tür ve sahne çeşitleriyle kah güldürerek kah hüzünlendirerek topluma ayna tutan tiyatro eserleri, dünyanın her yerinde insanların ilgisine mahzar olmaktadır." ifadesini kullandı.

Zengin tiyatro birikimine sahip Türkiye'de de her yaş ve her kesimden tiyatroya yoğun bir teveccühün olduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de ülkemizde kadim medeniyetimizden ve değerlerimizden beslenen kültür ve sanatın gelişmesi ve yaygınlaşması için bütün alanlarda olduğu gibi tiyatro sektörüne de çok güçlü destekler sağladık. Göreve geldiğimizde 23 olan devlet tiyatrolarındaki sahne sayısını 77'ye yükseltirken desteklenen özel tiyatro sayısını 59'dan 328'e çıkardık. Sadece 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağladığımız destek miktarını bir önceki sezona kıyasla 3,5 kat artırarak dijital tiyatro destekleriyle birlikte 21,5 milyon liraya ulaştırdık. Salgın sürecinde özel tiyatrolara aktardığımız destek ise bugün itibarıyla 36,7 milyon lira oldu. Destek paketlerinin yanı sıra KDV indirimi ve kira stopajının yarıya düşürülmesi gibi somut adımlarla da tiyatrolarımızın yanında olduk. Tiyatro sektörünün şartlarını iyileştirmek, ülkemizin kültür ve sanat dünyasını zenginleştirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Tiyatro sanatının büyük sorumluluğunu hissederek toplumumuza örnek olmayı kendisine şiar edinen, milli ve manevi değerlerimiz ile kültürümüzü özümseyerek ülkemizin sanat hayatına katkı sağlayan tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tiyatro sanatçılarımızın, çalışanlarımızın ve sanatseverlerimizin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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