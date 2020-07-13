Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel... - Son Dakika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel...
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
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14.07.2020 05:35:56. #1.13#
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