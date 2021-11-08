Üye Girişi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması

08.11.2021 00:24

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer, Çelik, Türkkan'ın şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesinin ardından, şehidin Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan diğer kardeşi Ahmet Gümren'i ziyaret etti.

Çelik, ziyareti sırasında Ahmet Gümren'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanın Erdoğan, görüşmede, şunları kaydetti:

"Ahmet Bey öncelikle ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün Boşnak dernekleriyle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına söyledim. Arkadaşlarım da gerekenleri söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Gereken ne ise bunlara zaten sonuna kadar yapacağız. Bundan geri adım atmamız mümkün değil. Yok görevden almışlar... Bu adamın bu parlamentoda yeri olamaz. Biz gereken neyse onu yapacağız. Ama asıl önemli olan, gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı gerek genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması."

Şehidin kardeşi Ahmet Gümren de "Tek dileğimiz budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size güveniyoruz. Sırtımızsınız. İnşallah gereği yapılır. Bizim milletvekillerimiz de inşallah bir önerge verirler. Bunun milletvekilliği düşsün istiyoruz. Tek dileğimiz budur. Öyle bir çatı altında bulunmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"O özür bile doğru düzgün dilenmiyor"

Ömer Çelik ise ziyaretinde, şehit İsa Gümren'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

Program dolayısıyla bulunduğu Kozan'da şehidin bir diğer kardeşi olan Ahmet Gümren'in ikamet ettiğini öğrenince kendisini ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Şehidin ailesine yapılan bu çirkin saldırının milletin tamamına yapıldığını belirten Ömer Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla bu sadece bir kişiye, bir aileye değil, tüm milletimize, şehitlerimize ve onların aziz hatıralarına yapılmış bir saldırıdır. O sebeple herkes gördü ki milletimizin her ferdi, her kesimden insanımız bunu şiddetle lanetledi, kınadı. Bu affedilmeyecek bir çirkinlik olarak birilerinin sabıkasına yazıldı. Bu tip durumlarda gönül arzu ediyor ki en azından böyle bir hata yapıldığı zaman gerçek bir pişmanlıkla bir özür dilensin ama maalesef o özür bile doğru düzgün dilenmiyor. Orada bile bir üste çıkma gayreti, pişkinlik söz konusu oluyor. Bu çok üzücü bir şey. Herkesin kendi alnına yapıştırdığı bir etiketi seçmesiyle ilgili bir şey. Her zaman söylediğimiz gibi, aziz şehitlerimizin hatırasını, devletimizin ve milletimizin hayatında asla unutmayacağız. Bunu her zaman çok aziz bir hatıra olarak taşıyacağız ve ifade edeceğiz. Şehidimizin ailesine yapılan o çirkin saldırı da milletimizin tamamı tarafından lanetlendi ve mahkum edildi. Bir kere daha tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailemizin şahsında tüm şehit ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz."

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı 00:01 Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü 23:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı 23:25 EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı
Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum 23:11 Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma 22:23 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi 21:48 Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! 21:32 Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak 20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak

Son Dakika Haberleri
00:00 Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı
23:57 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
23:23 Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
23:17 Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
23:11 Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum
22:22 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma
22:21 Gözü dönen zanlı, kafede kurşun yağdırdı
22:07 Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı
22:05 Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor
Rıdvan Dilmen canlı yayında Fenerbahçelileri yıkacak haberi verdi: Altay 4 ay oynamayacak Rıdvan Dilmen canlı yayında Fenerbahçelileri yıkacak haberi verdi: Altay 4 ay oynamayacak         
00:11
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri         
23:57
Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
23:28
Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor         
23:18
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı         
22:08
Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara         
21:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil         
20:41
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 00:31:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'li Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'le görüştü Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement