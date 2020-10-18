Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİNSK üçlüsü Ermenistan'a silah desteği veriyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara değinerek, Ermenistan'ın ikinci kez ateşkesi ihlal ettiğini vurguladı. ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan MİNSK üçlüsünün Ermenistan'a her türlü silah desteği verdiğini söyleyen Erdoğan, "Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"AK Parti ilk kongrelerimizin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Kervanımız 81 ilin tamamını dolaşacaktır. Biz de ülkemizin dört bir yanında teşkilat mensupları ve vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA SİYASET YAPMAK KOLAY"

Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerden alıyor. Yalan ile iftira ile dedikodu ile siyaset yapanların halktan uzak durmalarının nedeni çirkin üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollardan değiştirirken milletimiz yanımızdaydı.

"ERMENİSTAN'A HER TÜRLÜ SİLAH DESTEĞİ VERİYORLAR"

Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler.

"BU TOPRAKLARI ERMENİLERDEN KURTARACAKAR"

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar.

"ERMENİLER ATEŞKESİ YİNE BOZDU"

Bu gece ateşkes ilan edildi, Ermeniler yeniden bozdu. Tekrar saldırmaya başladılar. Batı ses çıkarıyor mu? Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye durmuyor diyorlar. Biz hakkın yanında yer alacağız.

"TÜM VERİLER ÇOK DAHA ZENGİN KAYNAKLAR BULUNDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Dün Karadeniz'de Fatih gemimizin bulduğu doğalgazın sondaj çalışmasındaydım. 405 milyar metreküp doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak düzeydedir. Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor."