Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de 'Allah-ü ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün... - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de 'Allah-ü ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün...
20.10.2020 13:40
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de 'Allah-ü ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de 'Allah-ü ekber' dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir" dedi. - ANKARA
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