Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir" dedi.
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:52 Kaynak: İHA
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