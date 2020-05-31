Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Türkiye 'nin ihtiyacı kavga değil eser siyasetidir" dedi. - İSTANBUL

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