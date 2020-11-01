Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
01.11.2020 10:47
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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