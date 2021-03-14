Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay paylaşımında, "Minnettarız" yazarak, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin fotoğraflarına da yer verdi.